Туреччина може закрити Босфор та Дарданелли
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чевушоглу заявив, що країна може прийняти рішення про закриття проток Босфор та Дарданелли для військових кораблів, повідомляє Дзеркало тижня.
Проте навіть за таких умов Росія матиме право використовувати ці протоки, аби повернути на бази свої військові кораблі.
"Україна зробила нам офіційний запит [щодо закриття проток для проходу російських військових кораблів]. Положення Конвенції Монтре гранично зрозумілі й точні. До сьогодні Туреччина без вагань виконувала Конвенцію Монтре. У війні, в якій Туреччина не є однією зі сторін, можуть бути прийняті заходи щодо країн, що беруть участь у ній. Туреччина може обмежити прохід військових кораблів через протоки. Проте Конвенція Монтре також передбачає, що кораблі країн, що беруть участь у війні, можуть повертатися на свої бази, і це має бути їм дозволено", - цитує міністра газета Hürriyet.