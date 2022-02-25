Туреччина може закрити Босфор та Дарданелли

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чевушоглу заявив, що країна може прийняти рішення про закриття проток Босфор та Дарданелли для військових кораблів, повідомляє Дзеркало тижня.

Проте навіть за таких умов Росія матиме право використовувати ці протоки, аби повернути на бази свої військові кораблі.