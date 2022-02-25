Макрон повідомив про надання фінансової допомоги Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що виділяє Україні економічну допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро. Також Франція продовжить постачати військову техніку, повідомляє Обозреватель.

За словами французького лідера, розмір допомоги для України є безпрецедентним. Про це Макрон повідомив у себе на Twitter.

"Як європейці, ми ухвалили рішення про економічну допомогу Україні у розмірі 1,2 мільярда євро. Це безпрецедентно. Ми продовжимо постачати військову техніку та підтримувати населення у цьому тяжкому випробуванні", – написав Макрон.