Брати Клички заявили, що зі зброєю захищатимуть Україну

Колишній чемпіон з боксу у надважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко заявив, що візьме до рук зброю разом зі своїм братом Володимиром Кличком. Вони готові боротися у "кривавій війні" після вторгнення Росії в Україну, повідомляє Обозреватель.

Заява прозвучала у програмі "Доброго ранку, Британія" на каналі ITV, відео поширило видання New York Post у Twitter. Воно вийшло вранці 25 лютого, коли російські війська продовжували атакувати столицю та інші українські міста.

"У мене немає іншого вибору, я повинен зробити це. Я боротимуся" , – сказав київський міський голова.

Він наголосив, що столиця України перебуває під загрозою, і основним пріоритетом є робота з поліцією та збройними силами для підтримки критично важливої інфраструктури, враховуючи постачання електрики, газу та води для його громадян.

Також додав, що мирні жителі готові захищати Київ, як солдати:

"Вірю в Україну, вірю у свою країну та свій народ".

Відомо, що 45-річний брат мера Києва – колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко раніше цього місяця записався до резервної армії України. Він заявив, що любов до своєї країни змусила його захищати її.

"Український народ сильний. І він залишиться вірним собі в цьому страшному випробуванні. Народ, який прагне суверенітету та миру. Але демократія – це крихкий режим. Вона не може захистити себе, їй потрібна воля громадян, прихильність кожного" , – висловив переконання Кличко-молодший.