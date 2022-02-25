Поради юриста для громадян України, які в'їжджають до Польщі

Поради юриста для громадян України, які в'їжджають до Польщі
Фото: Facebook

За статусом біженця у Польщі не допустять до роботи півроку. Тому краще їхати безвізом, радять юристи. Польща чекає до себе до 5 млн біженців через війну України та РФ, повідомляє UBR.

Українцям не радять поспішати подаватися на статус біженця у Польщі, оскільки із цим статусом не вдасться працювати там 6 місяців. Про це розповіла партнер ЮК "Legal House" Наталія Радченко.

Якщо ви не плануєте перебувати в пунктах для біженців, краще заїжджати безвізом, радить вона.

Що ще не зайвим знатиме:

  • усі 14 прикордонних переходів Польщі з Україною відкрито;
  • влада Польщі скасувала всі ковидні обмеження щодо прийому біженців з України;
  • співробітники Прикордонної служби допомагатимуть біженцям з України та завжди приймуть заявки на міжнародний захист;
  • у Люблінському та Підкарпатському воєводствах поряд із польсько-українським кордоном розгорнуто 8 пунктів прийому біженців з України;
  • Польща готується до прийому від 1 до 5 млн. біженців;
  • Польща підготувала 120 лікарень по всій країні та кілька тисяч місць для поранених – у тому числі й тяжких. Крім того, постачання ліків та спеціальний медичний поїзд, який перевозить поранених з України до Польщі.
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics