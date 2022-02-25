Поради юриста для громадян України, які в'їжджають до Польщі

За статусом біженця у Польщі не допустять до роботи півроку. Тому краще їхати безвізом, радять юристи. Польща чекає до себе до 5 млн біженців через війну України та РФ, повідомляє UBR.

Українцям не радять поспішати подаватися на статус біженця у Польщі, оскільки із цим статусом не вдасться працювати там 6 місяців. Про це розповіла партнер ЮК "Legal House" Наталія Радченко.

Якщо ви не плануєте перебувати в пунктах для біженців, краще заїжджати безвізом, радить вона.

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