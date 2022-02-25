ООС: у Луганській області українська артилерія розбила колону техніки РФ

У Луганській області, поблизу Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки. Ворог зазнав втрат, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар" , - йдеться в повідомленні.

За інформацією штабу, ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ.