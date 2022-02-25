Залужний: ЗСУ утримали оборону та відбили прорив під Черніговом
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що українські військові утримали оборону і відбили прорив російських військ під Черніговом.
Про це він заявив у Facebook.
"На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
Ворожа техніка була змушена відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні до Семенівки", – йдеться у повідомленні Залужного.
Він також заявив про захоплення трофеїв у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.