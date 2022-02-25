Президент України Володимир Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки (Болгарія, Угорщина, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія) з проханням про надання Києву оборонної допомоги, а також запровадження санкцій та тиску на Росію.

"Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів", - написав Зеленський у Twitter﻿ у п'ятницю.

Він додав, що Україна також потребує антивоєнної коаліції.