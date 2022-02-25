Міноборони: російські військові захопили автомобілі ЗСУ та рухаються до Києва

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські військові захопили два автомобілі Збройних сил України та рухаються до Києва. Незабаром з'явилася інформація, що захоплених вантажівок більше.

Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook﻿.

"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються в центр Києва з боку Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок. Вони обов'язково будуть знешкоджені" , - написала Маляр.

Водночас у пресцентрі Операції об'єднаних сил повідомили﻿, що російські військові захопили 6 автомобілів Нацгвардії.