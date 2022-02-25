Міноборони: російські військові захопили автомобілі ЗСУ, їх знешкодили

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські військові захопили два автомобілі Збройних сил України та рухаються до Києва. Незабаром з'явилася інформація, що захоплених вантажівок більше.

Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook﻿.

"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються в центр Києва з боку Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок. Вони обов'язково будуть знешкоджені" , - написала Маляр.

Водночас у пресцентрі Операції об'єднаних сил повідомили﻿, що російські військові захопили 6 автомобілів Нацгвардії.

"Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену в Національній гвардії України, для глибокого проникнення в тил українських позицій. Зокрема, вороги використовують два ББМ «Козак», три КРАЗи та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені в військову форму ЗС України" , – йдеться у повідомленні.

Оновлено. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила﻿, що російські диверсанти, які проривалися до Києва на захопленій техніці Нацгвардії, знешкоджені.