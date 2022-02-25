Запорізька ОДА: У Мелітополі йдуть бої з російськими військами

Мелітопольські ЗМІ повідомляють, що вулицями міста пересувається російська техніка. Також, за даними місцевих інтернет-порталів, в районі будівлі місцевого управління СБУ перебуває військова техніка, чути стрілянину. Про те, що російські війська зайшли до Мелітополя, з посиланням на власні джерела повідомляє і відомий запорізький волонтер, активіст Рудольф Акопян, повідомляє Радіо Свобода.

У пресцентрі Запорізької ОДА підтвердили Радіо Свобода інформацію, що у Мелітополі йдуть бої між українськими й російськими військовими. Також голова Запорізької ОДА у своєму відеозверненні з оглядом ситуації у регіоні за ніч зазначив без деталей, що ситуація довкола Мелітополя складна.

"Вночі не обійшлося без втрат. У мелітопольському районі на узбережжі було нанесено удар по нашій прикордонній заставі – втрачені життя трьох наших героїв-захисників. Складна ситуація склалася навколо міста Мелітополь. День буде важкий, але переконаний, що кожен з нас буде робити свою справу. І ми всі разом пройдемо цей шлях з честю і захистимо нашу землю", – йдеться у заяві очільника Запорізької області Олександра Старуха.

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