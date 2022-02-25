Monobank повертає кредитні ліміти. Поки що без p2p і кеша. Тільки торгові операції, комуналка та поповнення мобільного. Про це написав співзасновник monobank у телеграм-каналі, повідомляє Мiнфiн.

За його словами, банк поверне протягом години ліміти обсягом 10000 грн. тим клієнтам, кому ліміти були схвалені раніше, і якщо вони були доступні вчора на початок війни.