Monobank повертає кредитні ліміти
Monobank повертає кредитні ліміти. Поки що без p2p і кеша. Тільки торгові операції, комуналка та поповнення мобільного. Про це написав співзасновник monobank у телеграм-каналі, повідомляє Мiнфiн.
За його словами, банк поверне протягом години ліміти обсягом 10000 грн. тим клієнтам, кому ліміти були схвалені раніше, і якщо вони були доступні вчора на початок війни.
«Нічого хорошого з цього може не вийде. Але це вже не має значення. Це треба зробити тому, що в цій ситуації це правильно. Це рішення не банкірів і не бізнесменів, це рішення плювок в обличчя ворогові. Слава Україні!», - написав Горохівський.