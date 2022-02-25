Бомбосховища в Україні: куди бігти у разі повітряної тривоги та обстрілу
У Києві та Львові у п'ятницю вранці, 25 лютого, оголошено повітряну загрозу. У разі увімкнення звукових сирен українців просять сховатися у бомбосховища, повідомляє Обозреватель.
У зв'язку з атаками, що почастішали, на міста України публікуємо карти, на які нанесено розташування бомбосховищ у містах України.
Далі наводимо список (щоб побачити карту, натисніть на посилання):
- Київ
- Харків
- Одеса
- Суми
- Полтава
- Миколаїв
- Херсон
- Чернігів
- Ніжин
- Прилуки
- Черкаси