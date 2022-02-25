Бомбосховища в Україні: куди бігти у разі повітряної тривоги та обстрілу

Бомбосховища в Україні: куди бігти у разі повітряної тривоги та обстрілу
Фото: Громадський контроль укриттів та бомбосховищ

У Києві та Львові у п'ятницю вранці, 25 лютого, оголошено повітряну загрозу. У разі увімкнення звукових сирен українців просять сховатися у бомбосховища, повідомляє Обозреватель.

У зв'язку з атаками, що почастішали, на міста України публікуємо карти, на які нанесено розташування бомбосховищ у містах України.

Далі наводимо список (щоб побачити карту, натисніть на посилання):

Київ

Запоріжжя

Дніпропетровська область

Харків

Одеса

Одеська область

Суми

Полтава

Миколаїв

Херсонська область

Херсон

Тернопіль

Рівненська область

Чернігів

Ніжин

Прилуки

Кропивницький

Черкаси

– Івано-Франківськ.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics