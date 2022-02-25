Бомбосховища в Україні: куди бігти у разі повітряної тривоги та обстрілу

У Києві та Львові у п'ятницю вранці, 25 лютого, оголошено повітряну загрозу. У разі увімкнення звукових сирен українців просять сховатися у бомбосховища, повідомляє Обозреватель.

У зв'язку з атаками, що почастішали, на міста України публікуємо карти, на які нанесено розташування бомбосховищ у містах України.

Далі наводимо список (щоб побачити карту, натисніть на посилання):

- Київ

- Запоріжжя

- Дніпропетровська область

- Харків

- Одеса

- Одеська область

- Суми

- Полтава

- Миколаїв

- Херсонська область

- Херсон

- Тернопіль

- Рівненська область

- Чернігів

- Ніжин

- Прилуки

- Кропивницький

- Черкаси

– Івано-Франківськ.