Інформація для біженців в Польщу: умови і список документів

Польща приймає біженців з України, але ними не можуть бути військовозобов'язані чоловіки, повідомляє УНІАН.

24 лютого Росія почала військовий наступ в Україну. Польща заявила про готовність прийняти українських біженців. Оскільки в Україні введено воєнний стан, кордон не зможуть покинути чоловіки віком від 18 до 60 років.

Всі прикордонні пункти з Польщею відкриті. Країна готується прийняти до 5 млн біженців. Щоб отримати міжнародний захист у Польщі, потрібно звернутися в Прикордонну службу. Співробітники Служби розглядають всі заявки від біженців. З собою також можна взяти домашніх тварин без документів, але їх потрібно задекларувати на кордоні.

Якщо ви перебуваєте в місті, з якого важко виїхати, можна написати волонтерам в телеграмі, які допоможуть вам дістатися до Польщі - @VolunteerFBC

Влада Польщі спростила правила в'їзду для українців: тепер їм не потрібні ПЛР-тести. Необов'язково навіть мати закордонний паспорт. Біженців відправлять на найближчий прикордонний пункт і видадуть тимчасові документи. Для отримання інформації телефонуйте на інформаційний номер: +48 47 721 75 75 або надішліть електронний лист: ukraina@udsc.gov.pl