Очевидці: під Києвом точаться бої, у місті чути стрілянину

У Гостомелі під Києвом продовжуються бої українських військових проти російських загарбників. Відповідне відео публікують у соцмережах вранці у п'ятницю, 25 лютого, повідомляє Корреспондент.

Також чути вибухи у Ворзелі та у київських районах Оболонь та Виноградар.

Водночас УНІАН пише, що два БТР без розпізнавальних знаків поїхали у бік Куренівки по вулиці Новокостянтинівській.

Також стверджується, що на вул. Борщагівська біля КПІ у бік Окружної проїхали три вантажівки без номерів із людьми без розпізнавальних знаків.