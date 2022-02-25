Moody's: у подіях в Україні є серйозні ризики для перспектив світової економіки

Moody's: у подіях в Україні є серйозні ризики для перспектив світової економіки
Фото: Pixabay

Міжнародне рейтингове агентство Moody's бачить у подіях довкола України серйозні ризики для глобальних економічних прогнозів, опублікованих раніше, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ситуація залежатиме від того, які санкції запровадять західні країни щодо Москви, заявив головний економіст з європейських ринків Moody's Гаурав Гангулі в ході проведеного агентством у четвер онлайн-заходу.

Вранці у четвер президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про проведення спеціальної військової операції у зв'язку із ситуацією на Донбасі. В Україні запроваджено військовий стан, надходять повідомлення про обстріл населених пунктів та загибель десятків військових. Російські військові знищили 74 об'єкти військової інфраструктури України, включаючи 11 аеродромів та військово-морську базу, повідомило Міноборони РФ.

Moody's оцінює в 55% шанси на швидке вирішення конфлікту і бачить 30% ймовірність його затягування, розглядаючи обидва сценарії.

Згідно з лютневим прогнозом агентства, ВВП держав G20 зросте на 4,3% у поточному році та на 3,2% у 2023 році. У разі затягування конфлікту темпи підвищення ВВП до кінця 2022 року будуть нижчими за 1%, у разі швидкого припинення конфлікту - менше 3%, очікують у Moody's.

Ситуація, що склалася, також може вплинути на темпи посилення грошово-кредитної політики світовими центробанками, вважають експерти.

"З урахуванням невизначеності центробанки можуть уповільнити темпи нормалізації політики" , - заявив головний економіст Moody's Analytics Марк Занді.

Темпи зростання російської економіки можуть сповільнитись у порівнянні з лютневим прогнозом Moody's (2% у 2022 році та 1,5% у 2023 році) у разі скорочення експорту нафти та газу, враховуючи, що видобувний сектор є важливою частиною економіки РФ, зазначає економіст Moody's Analytics Ольга Бичкова.

Ще однією причиною ослаблення економіки РФ, за її словами, стануть фінансові санкції, які зрештою негативно позначаться на торгових потоках.

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