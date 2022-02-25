Міноборони: на Оболоні в Києві знешкодили ворожу ДРГ (Оновлено)

Бій із ворожою диверсійною групою відбувався в районі площі Тараса Шевченка (Оболонський район Києва), повідомляли в Офісі президента та в Міноборони, повідомляє Новое время.

«Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі Молотова, знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям — бути обережними! Не покидати оселі!» — закликають в Міноборони. ﻿

Оновлено. Як повідомили в Міноборони, диверсійну розвідувальну групу вже знешкодили.