Президент Польщі назвав бомбардування Києва актом тероризму

Президент Польщі Анджей Дуда в розмові з українським президентом Володимиром Зеленським назвав російські бомбардування Києва актом терору. Але є велика рішучість українців захистити столицю.﻿ Про це, із посиланням на Twitter президента Польщі, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Я щойно розмовляв із Володимиром Зеленським. Ситуація у Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбардувати місто. Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди вмирають. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зламати бойовий дух, але є велика рішучість захистити столицю" , - написав Дуда.

Національний банк Польщі прийняв рішення надати Національному банку України валютний своп на суму 4 млрд злотих (близько 1 млрд доларів). Допомога надається у зв'язку з агресією Росії.