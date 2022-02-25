Голова Миколаївської ОДА: Миколаїв не здали завдяки нашим військовим
Миколаїв не зданий ворогові, оборона посилюється, заявляє голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Кім, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Миколаїв не здали завдяки нашим військовим. Зараз ми розгортаємо оборону ще щільніше…. Ми звертаємось до бізнесу, ті, хто пропонував допомогу, великий бізнес, напишіть мені, тому що у нас є супутні завдання щодо забезпечення ліками, харчуванням, транспортом тощо", - сказав він у відеозверненні, розміщеному на сторінці у Facebook.
Голова Миколаївської ОДА додав:
"Усіх запрошую приєднатися до нашої армії, посилювати її. Ми маємо чим воювати і як це робити".