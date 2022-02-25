ВРУ: у Чорнобильській зоні підвищено рівень радіації

На значній частині пунктів радіаційного спостереження у Чорнобильській зоні відчуження зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання.

Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради України.

"Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через бойові дії у Чорнобильській зоні встановити причини зміни показників радіаційного фону неможливо.

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Джерело: Верховна Рада / Telegram
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