ВРУ: у Чорнобильській зоні підвищено рівень радіації
На значній частині пунктів радіаційного спостереження у Чорнобильській зоні відчуження зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання.
Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради України.
"Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через бойові дії у Чорнобильській зоні встановити причини зміни показників радіаційного фону неможливо.