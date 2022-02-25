Зеленський поінформував Джонсона про обстріл Києва, вимагає протидії РФ
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, наголосив, що сьогодні Україна як ніколи потребує оборонної підтримки партнерів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це він заявив у Twitter.
"Провів переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Повідомив про перебіг оборони України. Про підступні обстріли Києва агресором. Сьогодні Україна як ніколи потребує оборонної підтримки партнерів. Вимагаємо дієвої протидії РФ. Санкції мають бути ще більше посилені", - написав Зеленський.