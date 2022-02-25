Зеленський поінформував Джонсона про обстріл Києва, вимагає протидії РФ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, наголосив, що сьогодні Україна як ніколи потребує оборонної підтримки партнерів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це він заявив у Twitter.