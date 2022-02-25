Статки найбагатших росіян скоротилися за перший день війни

Статки найбагатших російських бізнесменів скоротилися на $39 млрд за перший день вторгнення в Україну, підрахував Bloomberg. Це більше, ніж втрати найбагатших бізнесменів Росії за перші місяці 2022 року, повідомляє ЛігаБізнес.

Найбільше втратив Вагіт Алекперов, президент Лукойлу, його статки впали з $19,2 млрд до $13 млрд за добу.

Президент Норнікеля Володимир Потанін втратив близько $3 млрд (статки скоротилися до $26,1 млрд), голова ради директорів Сєверсталі Олексій Мордашов – $4,2 млрд (до $23 млрд).

Згідно з агентством, з початку 2022 року Алекперов і Тимченко втратили по $10 млрд (понад 40%) свого капіталу, що стало найбільшим зниженням серед усіх російських мільярдерів.

Статки російських надбагатих впали майже на $32 мільярди цього року. Цей підрахунок показував падіння до вторгнення – з $375 млрд на кінець 2021 року до приблизно $343 млрд станом на 22 лютого.