Поліція: ЗСУ збили ворожий літак на Черкащині
Українські військові збили ворожий літак біля села Вознесенське Золотоніського району, правоохоронці та військовослужбовці шукають пілота, який капітулював під час падіння, повідомила поліція Черкаської області.
"Сьогодні, 25 лютого, близько 08:30 поблизу села Вознесенське, Золотоніського району наші військові збили ворожий літак. Пілот встиг катапультуватися під час його падіння", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці просять місцевих звернути особливу увагу на підозрілих людей, особливо в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо з видимими травмами.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, або помітите підозрілу особу за орієнтуванням, прохання звертатись до поліції за номером телефону: "102", - закликають правоохоронці.
Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району та намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста.
Правоохоронці продовжують проводити розшукові заходи з встановлення місцезнаходження пілота.