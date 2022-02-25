Поліція: ЗСУ збили ворожий літак на Черкащині

Українські військові збили ворожий літак біля села Вознесенське Золотоніського району, правоохоронці та військовослужбовці шукають пілота, який капітулював під час падіння, повідомила поліція﻿ Черкаської області.

"Сьогодні, 25 лютого, близько 08:30 поблизу села Вознесенське, Золотоніського району наші військові збили ворожий літак. Пілот встиг катапультуватися під час його падіння" , - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять місцевих звернути особливу увагу на підозрілих людей, особливо в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо з видимими травмами.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, або помітите підозрілу особу за орієнтуванням, прохання звертатись до поліції за номером телефону: "102" , - закликають правоохоронці. ﻿

Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району та намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста.

Правоохоронці продовжують проводити розшукові заходи з встановлення місцезнаходження пілота.