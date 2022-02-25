Microsoft оптимізувала панель завдань Windows 11 для роботи на планшетах

Цього тижня Microsoft випустила чергове тестове складання Windows 11 під номером 22563 для учасників програми попередньої оцінки Windows на каналі Dev. У ній з'явилася панель завдань, оптимізована для роботи на планшетах, а також покращені віджети, нові смайли та ін, повідомляє 3Dnews.

Джерело зображень: Microsoft

Найбільш помітним нововведенням згаданого складання стала панель завдань, спеціально оптимізована для комфортного використання операційної системи на планшетах. Оновлена панель завдань автоматично перемикається у згорнутий стан під час використання пристрою у планшетному режимі. При цьому зникають іконки програм, кнопка «Пуск», пошук та віджети, за рахунок чого виключається можливість випадкового натискання кнопок у процесі взаємодії з пристроєм. Переключатися між згорнутим та розгорнутим режимами панелі завдань можна за допомогою свайпів вгору та вниз у нижній частині екрана.

Разом з цим Microsoft продовжує оптимізувати роботу віджетів у Windows 11. У новій збірці ОС з'явилася об'єднана стрічка, в якій з'єднані віджети та контент новин. Такий підхід повинен спростити пошук потрібної інформації, а також зробити зручнішим процес взаємодії з віджетами та контентом новин. Надалі розробники планують зробити стрічку персоналізованішим інструментом.

Ще в представленій збірці Windows 11 з'явилася нова групова політика для керування повідомленнями «Центр оновлення Windows». Вона дозволяє зробити так, щоб сповіщення виводилися тільки у випадках, коли від користувача потрібна якась дія або закінчується період підтримки ОС. У новому збиранні користувачам стали доступні 37 нових смайлів, а ще 112 отримали підтримку зміни кольору шкіри. Тепер під час пошуку у розділі «Швидкий доступ» відображатимуться дані з OneDrive та інших місць розташування, які може проіндексувати ОС.