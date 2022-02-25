Київ і Одеса у штатному режимі: як працюють залізничні вокзали
Залізничні вокзали в Одесі, Сумах та Києві працюють в штатному режимі, водночас вокзали в Миколаєві та Херсоні тимчасово не працюють, повідомляє Економічна правда.
Про це заявив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.
"Вокзали "Укрзалізниці" залишаються точкою стабільності у ці непрості дні", - зазначив він.
Ситуація на вокзалах станом на 10:00 25 лютого:
- В Сумах вокзал працює, обслуговує приміський напрямок
- В Одесі вокзал працює в штатному режимі, очікується 15 пар потягів
- В Запоріжжі штатна ситуація на вокзалі, через пошкодження контактної мережі потяг Київ - Новоолексіївка відправиться назад на столицю з Запоріжжя
- В Бердянськ потяг з Києва прибув за графіком, назад відправиться з Полог
- Вокзал в Харкові працює в штатному режимі
- В Куп‘янську вокзал працює в штатному режимі, обслуговує електропотяг до Святогірська
- Вокзал в Києві теж працює в штатному режимі
- Маріуполь теж працює в штатному режимі
- Вокзали в Миколаєві та Херсоні тимчасово не працюють.