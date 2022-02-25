Київ і Одеса у штатному режимі: як працюють залізничні вокзали

Залізничні вокзали в Одесі, Сумах та Києві працюють в штатному режимі, водночас вокзали в Миколаєві та Херсоні тимчасово не працюють, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

"Вокзали "Укрзалізниці" залишаються точкою стабільності у ці непрості дні" , - зазначив він.

Ситуація на вокзалах станом на 10:00 25 лютого: