Київ і Одеса у штатному режимі: як працюють залізничні вокзали

Київ і Одеса у штатному режимі: як працюють залізничні вокзали
Фото: Facebook

Залізничні вокзали в Одесі, Сумах та Києві працюють в штатному режимі, водночас вокзали в Миколаєві та Херсоні тимчасово не працюють, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

"Вокзали "Укрзалізниці" залишаються точкою стабільності у ці непрості дні", - зазначив він.

Ситуація на вокзалах станом на 10:00 25 лютого:

  • В Сумах вокзал працює, обслуговує приміський напрямок
  • В Одесі вокзал працює в штатному режимі, очікується 15 пар потягів
  • В Запоріжжі штатна ситуація на вокзалі, через пошкодження контактної мережі потяг Київ - Новоолексіївка відправиться назад на столицю з Запоріжжя
  • В Бердянськ потяг з Києва прибув за графіком, назад відправиться з Полог
  • Вокзал в Харкові працює в штатному режимі
  • В Куп‘янську вокзал працює в штатному режимі, обслуговує електропотяг до Святогірська
  • Вокзал в Києві теж працює в штатному режимі
  • Маріуполь теж працює в штатному режимі
  • Вокзали в Миколаєві та Херсоні тимчасово не працюють.
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