Генштаб: противник намагається обійти Чернігів, втрачено Конотоп

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ситуацію станом на 10:00 25 лютого. Тривають бої на півночі та півдні країни.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що противник намагається обійти Чернігів, щоб рухатися далі у бік Києва.

"Зараз ворог, отримавши гідну відсіч захисників Чернігова, намагається обійти місто і здійснити наступ на столицю. З цією ж метою, наступи на Київ, не зважаючи на втрати, ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ. Втрачено місто Конотоп" , – йдеться у повідомленні.

На півдні України ситуація така:

"Противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани, вийшов на кордон Херсон, Нова Каховка, Каховка з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Веде бій за українське місто Мелітополь".

У Генштабі зазначили, що російські війська продовжують наступальну операцію проти України із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.

"Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі та АР Крим. З метою залякування населення України ворог все частіше обирає для поразки об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки" , – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що на білоруському аеродромі Гомель здійснили посадку російські Іл-76 із десантниками на борту.

"Через пошкодження злітної смуги аеродрому Гостомель противник вирішив висуватися своїм ходом з території Білорусі у напрямку Гомель-Чернігів-Київ" , – зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що підрозділи ЗСУ зупинили супротивника у Чернігівській області на річці Білоус.

Відзначається, що на Донецькому напрямку противник не досяг мети – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Обстріл сил ООС не припинявся.

"На Слобожанщині в районах Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили супротивника та закріпилися за певним рубежем" , – заявили у Генштабі.

Там також додали, що угруповання Повітряних Сил ЗСУ робить відбиття повітряних ударів супротивника, продовжує ведення систематичних бойових дій та постійну повітряну розвідку.