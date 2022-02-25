Генштаб: противник намагається обійти Чернігів, втрачено Конотоп
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ситуацію станом на 10:00 25 лютого. Тривають бої на півночі та півдні країни.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Повідомляється, що противник намагається обійти Чернігів, щоб рухатися далі у бік Києва.
"Зараз ворог, отримавши гідну відсіч захисників Чернігова, намагається обійти місто і здійснити наступ на столицю. З цією ж метою, наступи на Київ, не зважаючи на втрати, ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ. Втрачено місто Конотоп", – йдеться у повідомленні.
На півдні України ситуація така:
"Противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани, вийшов на кордон Херсон, Нова Каховка, Каховка з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Веде бій за українське місто Мелітополь".
У Генштабі зазначили, що російські війська продовжують наступальну операцію проти України із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.
"Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі та АР Крим. З метою залякування населення України ворог все частіше обирає для поразки об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі також повідомили, що на білоруському аеродромі Гомель здійснили посадку російські Іл-76 із десантниками на борту.
"Через пошкодження злітної смуги аеродрому Гостомель противник вирішив висуватися своїм ходом з території Білорусі у напрямку Гомель-Чернігів-Київ", – зазначили у Генштабі.
Повідомляється, що підрозділи ЗСУ зупинили супротивника у Чернігівській області на річці Білоус.
Відзначається, що на Донецькому напрямку противник не досяг мети – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Обстріл сил ООС не припинявся.
"На Слобожанщині в районах Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили супротивника та закріпилися за певним рубежем", – заявили у Генштабі.
Там також додали, що угруповання Повітряних Сил ЗСУ робить відбиття повітряних ударів супротивника, продовжує ведення систематичних бойових дій та постійну повітряну розвідку.