Гайдай: автобуси, що їхали до Щастя для евакуації мешканців, обстріляли

Автобуси, що їхали до міста Щастя (Луганська область) евакуювати жителів, потрапили під обстріл. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Автобуси, що їхали в Щастя евакуювати жителів, потрапили під обстріл. Російські окупанти накрили їх "градами". Уточнюємо інформацію про постраждалих", - написав Гайдай у Facebook у п'ятницю.

Він додав, що евакуація мирного населення зараз відбувається там, де це можливо.