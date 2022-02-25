Повітряна тривога у Києві: які станції метро будуть закриті

У метро Києва під час сигналу повітряної тривоги деякі наземні станції не працюватимуть. Про це повідомила пресслужба КМДА.

"При сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Киян закликають переміститися в інші укриття або на підземні станції.

Також деякі станції наразі працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень, зазначили в КМДА.