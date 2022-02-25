ВП: Мета спецоперації РФ – знищити президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський залишається в Києві. Про це, посилаючись на брифінг радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в п'ятницю в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зрозумілий базовий сценарій спецоперації РФ. Єдина мета – зайти до Києва та знищити керівництво України, особисто Володимира Зеленського. Зеленський залишається у Києві, він має показати, що означає стійкість українського народу", – сказав Подоляк.

Говорячи про економічну ситуацію, Подоляк сказав, що комерційні банки закриті, державний банківський сектор працює.