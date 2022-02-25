ВП: Мета спецоперації РФ – знищити президента Зеленського
Президент України Володимир Зеленський залишається в Києві. Про це, посилаючись на брифінг радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в п'ятницю в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Зрозумілий базовий сценарій спецоперації РФ. Єдина мета – зайти до Києва та знищити керівництво України, особисто Володимира Зеленського. Зеленський залишається у Києві, він має показати, що означає стійкість українського народу", – сказав Подоляк.
Говорячи про економічну ситуацію, Подоляк сказав, що комерційні банки закриті, державний банківський сектор працює.
"Мобільний зв'язок, енергетика, вода, все працює в штатному режимі. Порти всі закриті, авіасполучення закрито. Наявність палива – проблема, є ліміти, дефіцит палива. У магазинах товари є в достатній кількості. Аптеки працюють. Усі критичні інфраструктурні об'єкти взяті під особливу охорону", – сказав він.