Японія розширює санкції проти РФ

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда оголосив про введення нового пакету санкцій проти РФ, зокрема йдеться про експортні обмеження, повідомляє агентство "Кіодо", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кісіда повідомив, що новий пакет санкцій передбачає експортні обмеження, зокрема напівпровідників. Також йдеться про заморожування активів російських фінансових інститутів", - йдеться у повідомленні. Агентство не вказує, про які саме структури йдеться.