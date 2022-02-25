Ринки відреагували на запровадження США санкцій проти РФ: дані торгів

Найбільше зростання за підсумками вчорашніх торгів продемонстрував Nasdaq Composite, повідомляє Banker.ua.

Волл-стріт у «зеленій зоні»: 24 лютого ключові індекси зросли в межах 0,28-3,34%.

У четвер американський фондовий ринок відреагував зростанням на запровадження Сполученими Штатами санкцій проти Росії, яка здійснила військове вторгнення в Україну.

Санкції були введені щодо двох найбільших фінустанов РФ та кількох пов’язаних із Кремлем осіб.

Dow Jones 24 лютого піднявся до 33223,83 пункту, додавши під час сесії 0,28%. Лідерами зростання в рамках індексу стали Salesforce.com, Microsoft і Intel.

Standard & Poor’s 500 у четвер досяг 4288,7 пункту, піднявшись на 1,5%. Тут максимум зростання показали Enphase Energy, Moderna та SolarEdge Technologies.

І найбільший підйом за підсумками торгів четверга продемонстрував Nasdaq Composite, зміцнившись протягом дня на 3,34%: до завершення торгів індекс досяг позначки 13473,59 пункту.

Серед компонентів Nasdaq лідерами зростання стали Cyren, Lantheus Holdings та Imperial Petroleum.

Нафта марки Brent вранці у п’ятницю торгується на рівні $97,75 за барель: з початку поточної сесії північноморська нафтова суміш подорожчала на 2,44%. Декількома годинами раніше ціна активу піднімалася до позначки $101,3.

Водночас вартість WTI 25 лютого (станом на 9:30) становить $94,81: актив подорожчав на 2,15%.

У разі перебоїв з поставками у Rystad Energy допускають підйом нафтових котирувань до II кварталу 2022 року до $130 за барель та вище.

Goldman Sachs прогнозує зростання цін до позначки $125.

Вартість золота 25 лютого скоригувалась до $1.919,30: з початку торгів унцію металу подешевшала на 0,36%. Срібло сьогодні торгується за $24,450, що на 0,96% менше, ніж на момент закриття попередньої сесії.