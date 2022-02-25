Міненерго: в Гостомелі, Ірпіні, Бучі проблеми з електропостачанням

Об‘єднана енергосистема України працює стабільно в умовах повномасштабного нападу Росії. Зв’язок з Каховською ГЕС відновлено, немає зв’язку лише з Луганською ТЕС, повідомили в Міненерго, повідомляє Новое время.

"Випробування енергосистеми з роботи в ізольованому режимі відбувається успішно і згідно з планом. В атомній генерації на 25 лютого працює 11 блоків, робоча потужність 8 349 МВт. Теплові електростанції працюють у повному складі, крім Луганської ТЕС, з якою наразі немає зв‘язку. Запаси вугілля достатні для стабільної роботи ТЕС" , — йдеться в повідомленні.

Газотранспортна система працює стабільно. Експорт газу збільшився до 9 млн кубометрів на добу, імпорт здійснюється в обсязі 11 млн кубометрів на добу, переважно з Угорщини.

"Внаслідок бойових дій пошкоджено мережеву інфраструктуру — підстанцій та ліній електоропередач — через це перерване електропостачання в тому числі в Гостомелі, Ірпіні, Бучі, Мостищі. В Чернігівській області віключено 25 населених пунктів, Харківська область — 42 населених пункти, Житомирська — 14 населених пунктів. В Донецькій області біля Торецьку зруйновано підстанцію. В Києві всі лінії електромереж заживлено, мережа працює стабільно, відключень немає" , — додали в Міненерго.

У відомстві також повідомили, що за минулу ніч зафіксоване значне зниження споживання електроенергії - до 12,8 ГВт.