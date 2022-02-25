Анджеліна Джолі підтримала Україну та зайнялася організацією допомоги біженцям

Американська актриса Анджеліна Джолі не залишилася осторонь подій в Україні, повідомляє Новое время.

Анджеліна Джолі написала, що молиться за людей в Україні. І повідомила, що разом із колегами з Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців зайнята організацією допомоги біженцям.

«Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я та мої колеги зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертв та людей, які почали залишати свої будинки у пошуках безпеки. Ще зарано знати, що станеться, але значення цього моменту – для народу України та для міжнародного правопорядку – неможливо переоцінити», - повідомила Джолі.

На сторінці Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців у Instagram розміщено повідомлення про те, що організація активізувала діяльність в Україні та сусідніх країнах.