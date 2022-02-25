ОДА: Повітряну тривогу оголошено в Рівному

Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив про нову повітряну тривогу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Земляки, знайдіть безпечне місце, потенційне укриття. Чекайте на подальші інформації. Все буде добре!" – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Вранці у вівторок мер Рівного Олександр Третьяк заявив, що аеропорт міста потрапив під удар ворожої ракети, проте серйозних ушкоджень немає.

Повітряна тривога у п'ятницю вперше оголошувалась і в ще більш західному Львові.