Мер Коростеня: РФ атакувала військову частину на Житомирщині

На Житомирщині російські окупанти атакують військову частину. Про це, посилаючись на міського голову Коростеня Володимира Москаленка, пише Виктория Подорожная, Корреспондент.

У спеціальному відеозверненні мер уточнив, що після обстрілу на складах боєприпасів почалася пожежа, яка призвела до детонації.

Москаленко наголосив, що радіус дії снарядів, які зберігаються у частині, не несе загрози місту. Раніше Генштаб вивіз ракети далекої поразки.

"Відбуваються вибухи снарядів, які розміщені у військовій частині", – зазначив міський голова й закликав мешканців не панікувати, а також уникати прилеглих територій.

Також у Офісі президента повідомили, що в цій військовій частині були вибухи та пожежа.