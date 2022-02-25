У МАУ визначилися з датою, до якої припиняють польоти

Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України переглянула термін призупинення усіх регулярних та чартерних рейсів з/до території України — польоти не здійснюватимуться до 27 лютого 2022 року включно, повідомляє Новое время.

Таке рішення обумовлено закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору з 24.02.2022 та необхідністю мінімізації будь яких ризиків для безпеки пасажирів.

Авіакомпанія повідомляє, що підтримує і підтримуватиме зв’язок з МЗС України, Міністерством інфраструктури України. З огляду на складну ситуацію в умовах воєнного стану авіаперевізник звертає увагу на можливість вимушених затримок та ускладнень зворотного зв’язку на сервісних каналах комунікації з пасажирами та розраховує на розуміння.

МАУ нагадує, що ВАЖЛИВО ЗНАТИ — усі пасажири авіакомпанії та громадяни України, які опинилися за кордоном і повинні повернутися в Україну, мають зареєструватись на державному сайті Державної Реєстрації Українських Громадян https://friend.mfa.gov.ua/#/. Зареєстрованим громадянам буде надано інформацію про рейси до вказаних пунктів та до пунктів прибуття в Україну.

Уся актуальна інформація щодо подальшого статусу виконання рейсів буде розміщуватись на офіційному сайті МАУ.