Жителів Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю

У зв'язку з наближенням активних військових дій жителів Оболонського району Києва закликають покинути вулицю і не виходити з дому.﻿ Про це йдеться на сторінці КМДА у Facebook.

"Будьте пильні і залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв'язку з наближенням ворога.

Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в криття в разі включення сигналу "Повітряна тривога". Перебуваючи вдома тримайтеся подалі від вікон", - сказано в повідомленні.

Карта найближчих сховищ у Києві за цим посиланням﻿.