У Дніпрі збільшили фінансування територіальної оборони

У Дніпрі перерозподілили міський бюджет на 2022 рік. Рішення було ухвалено депутатами на 17-й позачерговій сесії міськради, яка відбулася у форматі ZOOM-конференції, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

На 100 млн. грн. скоротилося фінансування Департаменту благоустрою та інфраструктури.

Кошти будуть спрямовані на додаткове фінансування інших департаментів: