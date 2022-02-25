У Дніпрі збільшили фінансування територіальної оборони
У Дніпрі перерозподілили міський бюджет на 2022 рік. Рішення було ухвалено депутатами на 17-й позачерговій сесії міськради, яка відбулася у форматі ZOOM-конференції, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
На 100 млн. грн. скоротилося фінансування Департаменту благоустрою та інфраструктури.
Кошти будуть спрямовані на додаткове фінансування інших департаментів:
- Департамент благоустрою та інфраструктури (ремонт доріг) ДМР – 5 млн грн;
- Департамент транспорту та транспортної інфраструктури ДМР – 5 млн грн;
- Департамент інформаційних технологій ДМР – 15 млн грн;
- Департамент соціальної політики ДМР – 5 млн грн;
- Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР – 5 млн грн;
- Департамент громадського порядку та цивільного захисту ДМР – 65 млн грн.
Перерозподіл коштів дозволить посилити заходи безпеки у Дніпрі та захистити людей. Департамент громадського порядку та цивільного захисту ДМР надаватиме послуги з технічного обслуговування та ремонту автотранспорту та плавзасобів Сил територіальної оборони ЗСУ, у тому числі добровольчих формувань Дніпровської міської територіальної громади.
Також їм надаватиметься фінансова підтримка. Крім того, на ці кошти закуплять медикаменти, у разі потреби - продукти харчування та засоби радіозв'язку.