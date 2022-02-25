Держбанки в Україні працюють, але спостерігаються проблеми з паливом, заявив радник голови Офісу президента. За словами Подоляка, в магазинах знаходиться достатня кількість товарів загального споживання, а також працюють аптеки, повідомляє UBR.

В Україні закрито комерційні банки, але працює державний банківський сектор. Закриваються лише відділення у містах, де спостерігаються бойові зіткнення, повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Проте він зазначив, що з наявністю пального спостерігаються проблеми. Є ліміти, черги на заправках та дефіцит палива. Водночас у магазинах перебуває достатньо товарів загального споживання. Основні дистриб'ютори мережі аптек не працюють, а аптеки функціонують.

Крім того, мобільний зв'язок функціонує, енергетика працює у штатному режимі. Щодо транспорту, то ключові магістралі та дороги працюють, на окремих ділянках зустрічаються пробки.

За словами Подоляка, всі порти та небо закрили. При цьому більшість поїздів курсують згідно з розкладом.

Зі свого боку, у Держспецзв'язку відзначили, що банківська система мобілізувалася на 200%. Забезпечені можливості зняття коштів, тимчасові ліміти дозволяють повністю закрити першочергові потреби. Банки по можливості підкріплюють банкомати готівкою.

Обмеження на безготівкові розрахунки відсутні, СЕП працює без перебоїв. Нацбанк не вводив обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема на розрахунки через POS-термінали в точках торгових мереж.