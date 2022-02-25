Світоліна попросила підтримки у цивілізованого світу у війні з Росією

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилася про війну в рідній країні, яка зазнала нападу Росії, повідомляє 24 Канал.

Тенісистка шокована війною, яку розгорнула Росія проти України. Бої продовжуються вже другий день.

"Моє серце обливається кров'ю… Ми, українці, просимо про підтримку та повномасштабну допомогу всього цивілізованого світу. Щиро дякую нашим хлопцям, які захищають нашу Батьківщину", – написала Світоліна у твіттері.