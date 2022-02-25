Як вторгнення РФ в Україну вдарить по світовій економіці

Конфлікт, який може перерости у найбільший у Європі з часів Другої світової війни, зруйнував надії на потужне відновлення світової економіки після коронавірусу, принаймні у короткостроковій перспективі, пише Financial Times, повідомляє Новое время.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в четвер потрясло фінансові ринки, а посилення геополітичної напруги може погіршити ситуацію з і так високою інфляцією та проблеми з постачанням.

За словами економістів, прямий вплив від скорочення торгівлі з Росією та економічних санкцій, запроваджених США та ЄС, буде не настільки серйозним, як непрямі наслідки: удар по впевненості бізнесу та споживачів, а також по товарних ринках.

"Ці наслідки можуть змінюватись від відносно обмежених до надзвичайно серйозних. Наприклад, якщо ціни на енергоносії продовжать зростати, світова економіка легко може загрожувати друга рецесія за три роки" , - пише FT.

Поки що незрозуміло, чого добивається російський президент Володимир Путін. Аналітики розглядають кілька сценаріїв: від планів привести до влади в Києві проросійських політиків до масштабної спроби перекроїти міжнародні кордони в Європі та за її межами .

Важливе значення має те, яким буде глобальний у відповідь дії Росії. Тімоті Еш, економіст BlueBay Asset Management, зазначив, що Китай заявив про готовність допомогти Росії впоратися з фінансовими наслідками. Реакція Пекіна матиме дуже важливе значення.

"Або [Китай] розглядає це як можливість увійти до Тайваню, або як можливість покращити відносини зі США" , - сказав Еш.

Провідні світові фінансові ринки різко впали в четвер, але падіння могло бути серйознішим. Це свідчить про те, що ринки здивовані діями Путіна, але поки що не вважають ймовірними найсерйозніші ринкові потрясіння, схожі на фінансову кризу.

"Це залишає відкритою можливість їх подальшого падіння з наслідками для добробуту корпорацій та домогосподарств, споживання та глобальної довіри" , - зазначає FT.

Борис Джонсон: санкції мають загальмувати російську економіку

Ніл Ширінг, головний економіст Capital Economics, зазначив, що, незважаючи на розпродаж акцій, доходність облігацій знизилася, а кредитні спреди не надто збільшилися. Тобто ринки не очікують масштабнішої війни між європейськими країнами.

Однак багато економіки, що розвиваються, переживають набагато різкіші коливання. За словами Кевіна Дейлі, керуючого портфелем в Aberdeen Asset Management, «Гана виглядає так, ніби вона зазнала вторгнення». У Туреччині, Єгипті та Пакистані також відбулися різкі розпродажі. Інвестори біжать із фінансово вразливих країн.

Вирішальне значення для світової економіки матиме те, чи стануть домогосподарства та підприємства значно обережнішими, чи зменшать витрати і чи почнуть більше відкладати у відповідь на дії Росії.

Ян Шепердсон, головний економіст Pantheon Macroeconomics, сказав, що уповільнення зростання неминуче.

"Споживчі настрої всюди ще більше ослабнуть... Це має означати повільніше економічне зростання, ніж можна було б очікувати в Європі, США і на більшості ринків, що розвиваються" , - додав він.

Європа сильно залежить від російського газу і не зможе швидко знайти альтернативні джерела, якщо трубопроводи будуть перекриті, проте м'яка зима добігає кінця і запаси в Європі вищі, ніж очікували деякі аналітики. Проблема постачання газу стала менш гострою, але це знову стане проблемою наприкінці року, якщо криза продовжиться.

"Насущнішою проблемою є вплив кризи на ціни на нафту, газ та інші сировинні товари. Різке зростання посилить інфляцію і вдарить по споживачах" , - йдеться у матеріалі.