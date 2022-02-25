Мерія: У Маріуполі посилилися бої

У Маріуполі 25 лютого знову посилились бойові дії. Російські танки наближаються до міста, повідомляє РБК-Україна.

Про це під час брифінгу заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За словами Бойченка, бій українських військових та окупантів ведеться за 15 кілометрів від міста.