Мерія: У Маріуполі посилилися бої
У Маріуполі 25 лютого знову посилились бойові дії. Російські танки наближаються до міста, повідомляє РБК-Україна.
Про це під час брифінгу заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
За словами Бойченка, бій українських військових та окупантів ведеться за 15 кілометрів від міста.
"Російські танки рухаються у бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, у місті прозвучать сирени, які свідчать про необхідність перейти до сховищ", - сказав мер.