Резніков: до Тероборони залучатимуть людей віком понад 60 років
До сил Територіальної оборони залучатимуть патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога, написав глава Міноборони Олексій Резніков.
Таке рішення було схвалено Резніковим і узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним.
Він додав, що
"тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу".
"Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжують роздаватися бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. Бажаючих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще", – йдеться в повідомленні.
Також Резніков закликав українців поширювати офіційну інформацію.
"На офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах Міністерства оборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших органів влади та самоврядування публікуються докази злочинів російських окупаційних військ. Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. В першу чергу – серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують", - написав він.
Міністр зазначив, що важливо поширити згадані факти в італійському, німецькому та угорському медіапросторі, а також серед журналістів та посадових осіб європейських країн.