Резніков: до Тероборони залучатимуть людей віком понад 60 років

﻿До сил Територіальної оборони залучатимуть патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога, написав﻿ глава Міноборони Олексій Резніков.

Таке рішення було схвалено Резніковим і узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним.

Він додав, що "тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу".

"Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжують роздаватися бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. Бажаючих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще" , – йдеться в повідомленні.

Також Резніков закликав українців поширювати офіційну інформацію.

"На офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах Міністерства оборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших органів влади та самоврядування публікуються докази злочинів російських окупаційних військ. Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. В першу чергу – серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують" , - написав він. ﻿

Міністр зазначив, що важливо поширити згадані факти в італійському, німецькому та угорському медіапросторі, а також серед журналістів та посадових осіб європейських країн.