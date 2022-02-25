У Путіна назвали умову для проведення переговорів з Україною

У Путіна назвали умову для проведення переговорів з Україною

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль готовий до переговорів з Києвом. Однак він вважає, що діалог між країнами можливий тільки якщо Україна складе зброю, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Росія готова до переговорів у﻿﻿ будь-який момент, коли ЗС України складе зброю", - заявив Лавров.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що "готовність Києва до переговорів з Москвою рухом у бік позитиву".

Однак спікер Путіна не уточнив подробиці можливих переговорів між країнами.

"У Кремлі звернули увагу на заяву Києва про готовність переговорів з Москвою, його належить проаналізувати", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може говорити про свій нейтральний статус щодо НАТО, однак для цього потрібно гарантії безпеки.

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