У Путіна назвали умову для проведення переговорів з Україною

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль готовий до переговорів з Києвом. Однак він вважає, що діалог між країнами можливий тільки якщо Україна складе зброю, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Росія готова до переговорів у ﻿﻿ будь-який момент, коли ЗС України складе зброю", - заявив Лавров.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що "готовність Києва до переговорів з Москвою рухом у бік позитиву" .

Однак спікер Путіна не уточнив подробиці можливих переговорів між країнами.

"У Кремлі звернули увагу на заяву Києва про готовність переговорів з Москвою, його належить проаналізувати" , - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може говорити про свій нейтральний статус щодо НАТО, однак для цього потрібно гарантії безпеки.