Голова Сумської ОДА: Конотоп відновлюється після атаки

Конотопський міський голова Артем Семеніхін передав господарське управління містом своїй заступниці Людмилі Ігнатенко, а сам став до лав тероборони. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у себе у Facebook﻿.

За оперативною інформацією голови, станом на 11.00 в м. Конотоп, відсутня електроенергія в районі Загребелля, працюють аварійні бригади.

"На окремих вулицях немає інтернету, його теж відновлюють. Конотопський хлібозавод працює. Найближча партія хліба, яка буде випечена, з'явиться о 14.00. Комунальні служби працюють, у тому числі над відновленням пошкоджених будинків. Тепло- та водопостачання працюють безперебійно", - написав Живицький.

Також він додав, що мер Артем Семеніхін закликав усіх, хто може тримати зброю, брати її та ставати до лав тероборони.