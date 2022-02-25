Супутниковий телефон чи рація. Що краще, якщо стільниковий зв'язок вийде з ладу

Які засоби та системи зв'язку можна використовувати у випадку, якщо зникне стільникове покриття та інтернет-підключення – найпоширеніші варіанти, повідомляє UBR.

У разі виникнення екстремальних ситуацій комерційні стільникові мережі не завжди можуть впоратися з різким навантаженням, тому доцільно розглянути альтернативні способи зв'язку.

Однак слід взяти до уваги, що в зоні бойових дій та на прилеглих територіях можуть використовуватись засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Вони можуть не тільки "глушити" сигнал, а й заблокувати комунікацію навіть альтернативних засобів зв'язку.

Радіостанції – зв'язок на невеликі відстані

Про елементи зв'язку у разі виникнення критичних ситуацій UBR.ua розповів нардеп, голова підкомітету цифрової та смарт-інфраструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

Він розповів, що зв'язок ділиться на локальний та територіально розподілений.

У першому випадку це коли можна взаємодіяти з іншим кореспондентом за допомогою автомобільної або переносної радіостанції. Дальність такого зв'язку залежить від радіочастот, що використовуються, від місцевості: у місті – від 300 м, до 2 км – для портативної, і 3-10 км – для автомобільної радіостанції. Таке покриття доступне без ретранслятора, наголосив Федієнко.

Покриття можна значно збільшити, якщо використовувати ретранслятор, встановивши в центральній точці взаємодії кореспондентів. У Києві та області вже є такі системи, і це "досить дороге задоволення", констатував нардеп.

За його словами, на столицю достатньо від одного до трьох ретрансляторів, вони здатні пропрацювати на резервному електроживленні чотири-п'ять днів - поки що акумулятори не розрядяться або паливо в дизель-генераторах не закінчиться.

Будь-яка радіостанція вартістю від $50-80 – якщо йдеться про аналоговий стандарт – може більш-менш забезпечити нормальну комунікацію.

Найбільш популярні пристрої від Baofeng або Motorola, залежно від технологій, ціни за одну радіостанцію можуть досягати $300 і вище – ці вже використовують цифрові стандарти зв'язку. Основна відмінність цифрового стандарту від аналогового – захист від прослуховування, наголосив Олександр Федієнко.

Він порадив мобільним операторам оснастити свої ремонтні бригади засобами зв'язку, незалежними від мобільної мережі.

"У всіх розвинених країнах практично всі служби використовують радіостанції, а не мобільні телефони, як звикли у нас", – наголосив він.

У той же час нардеп розкритикував Bluetooth-програми.

"Це, умовно кажучи, комунікація в межах "кімната-кімната", і вона значно програє порівняно з мобільними чи портативними радіостанціями", – наголосив він.

Наприклад, щоб переписуватися за допомогою Bluetooth між першим і дев'ятим поверхом, на кожному повинні бути схожі пристрої з такими ж програмами.

Це коли взагалі не працює мобільний зв'язок і зовсім нема хоч якогось інтернету. Тому що якщо є будь-який доступ до всесвітньої мережі – і твій кореспондент також має інтернет – тоді можна користуватися месенджерами.

"Хто в разі чого там сидітиме в будові? Усі розбігнуться, нікого там не буде… Навіть не потрібно це пропагувати, тому що на це люди "ведуться", мене навіть депутати про цю дурість запитують іноді", – наголосив Федієнко.

Супутникові телефони – зв'язок скрізь

"Саттранс-Україна" займається супутниковими системами зв'язку Thuraya, Iridium Inmarsat, що працюють у масштабах усієї планети. Засновник компанії Максим Безбородов розповів UBR.ua, що інтерес до цих систем зв'язку за останні кілька місяців різко зріс.

"Попит зараз аномально високий", - наголосив він, зазначивши, що однією з причин цієї тенденції стало накопичення військ РФ на кордонах з Україною.

Друга причина – січневі протести в Казахстані, і коли РФ вводила до цієї країни свої війська, то місцеві системи зв'язку були відключені – там була "інформаційна блокада", ніхто не міг нічого повідомити.

"Звичайно, українці зробили з цього висновок щодо того, що потрібні альтернативні види зв'язку", – констатував Максим Безбородов.

Вартість придбання супутникового телефону Thuraya XT-Lite становить близько $1 тис. – у цю суму входить 90 хвилин передплаченого трафіку на рік. Системи Iridium дорожчі – близько $3 тис. (700-800 хвилин на рік).

Пристрої, що підключаються до супутників Inmarsat, найчастіше використовуються для інтернет-доступу, найпопулярніша модель Cobham Explorer 300 (від $3 тис.), але трафік дуже дорогий – приблизно $7 за хвилину підключення на швидкості 64 Кбіт/с.

Тобто про використання стримінгу або перегляд YouTube-каналу в даному випадку говорити не доводиться – надто повільно та дорого, зазначив Максим Безбородов. При передоплаченій формі підключення після використання включеного до пакету трафіку потрібно купити ваучер поповнення, в середньому хвилина дзвінка коштує $1-1,2.

За його прогнозами, інтерес до супутникових систем зв'язку триватиме недовго, "аномальний сплеск так само аномально і впаде".