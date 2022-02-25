Укрпошта відновлює роботу частини відділень та припиняє співпрацю з РФ

Укрпошта прийняла рішення відновити роботу частини відділень 25 лютого там, де це безпечно, та припиняє співпрацю з Поштами Росії та Білорусі.﻿ Про це написав в Facebook голова правління Ігор Смілянський, повідомляє Новое время.

"Перш за все робота відділень в обмеженому режимі буде зосереджена на забезпеченні обслуговування найбільш вразливих верств населення пенсійними виплатами та товарами побутового споживання, а також можна буде отримати свої посилки" , — йдеться в повідомленні.

За звичним графіком працюють переважна більшість відділень у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Частково працюють відділення у Запоріжській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, та Харківській областях.

Не працюватимуть до стабілізації ситуації відділення в Київській, Луганській, Сумській, Херсонській, та Чернігівській областях.

"Також повідомляємо, що Укрпошта припинила поштове співробітництво з Поштою Росії та Білорусі. Посилки та перекази в ці країни не приймаються. Ті посилки, які були прийняті до 24 лютого, будуть повернуті власникам з оплатою, як тільки безпекова ситуація дозволить це зробити" , — додав він.

В Новій Пошті також відзначали, що продовжують працювати там, де це можливо. Через ситуацію на дорогах можливі затримки відправлень. Крім того, відправка посилок в Донецьку та Луганську область повністю заблокована.