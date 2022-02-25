Київський міський центр крові працюватиме цілодобово

Відсьогодні, з 25 лютого, Київський міський центр крові переходить у цілодобовий режим роботи. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає﻿ пресслужба КМДА.

Щоденно з 8:00 до 18:00 працюватимуть пункти прийому донорів, а у нічну зміну фахівці перероблятимуть кров та її компоненти.

Таке рішення було прийнято для гарантування підтримання достатнього запасу крові і безперебійного забезпечення нею лікувальних закладів.

У зв’язку з переходом на цілодобовий режим роботи, наразі працюватимуть 2 пункти забору за адресами: вул. Максима Берлинського, 12 (з 8:00 до 18:00) та Петра Запорожця, 26 (з 8:00 до 18:00).

Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами: 093-158-47-55 (Петра Запорожця, 26); 093-199-34-16 (Берлинського, 12).

Довідково: стати донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров’я України.

Перед дачею крові або її компонентів донор повинен дотримуватись певних правил: