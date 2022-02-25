Київський міський центр крові працюватиме цілодобово
Відсьогодні, з 25 лютого, Київський міський центр крові переходить у цілодобовий режим роботи. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає пресслужба КМДА.
Щоденно з 8:00 до 18:00 працюватимуть пункти прийому донорів, а у нічну зміну фахівці перероблятимуть кров та її компоненти.
Таке рішення було прийнято для гарантування підтримання достатнього запасу крові і безперебійного забезпечення нею лікувальних закладів.
У зв’язку з переходом на цілодобовий режим роботи, наразі працюватимуть 2 пункти забору за адресами: вул. Максима Берлинського, 12 (з 8:00 до 18:00) та Петра Запорожця, 26 (з 8:00 до 18:00).
Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами: 093-158-47-55 (Петра Запорожця, 26); 093-199-34-16 (Берлинського, 12).
Довідково: стати донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров’я України.
Перед дачею крові або її компонентів донор повинен дотримуватись певних правил:
- за 72 години не слід приймати ліки, які розріджують кров (аспірин, анальгін);
- за 48 годин не можна вживати алкогольні напої;
- за 2 години до донації утриматись від паління;
- перед забором крові потрібно приймати легку їжу (утриматись від вживання смаженого, гострого, солоного, копченого, виключити з раціону банани, яйця, молочні продукти та масло).