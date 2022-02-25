Російський музикант і лідер гурту Машина часу Андрій Макаревич звернувся до росіян, нагадавши, що вони стріляють у своїх друзів, знайомих чи родичів, повідомляє Новое время.

Андрій Макаревич записав відеозвернення до росіян:

«Майже кожного росіянина в Україні є або друг, хоча б один, або знайомий, або родич. І зараз ми в них стріляємо. Що взагалі відбувається? Припиніть божевілля негайно. Усіми силами».

Музикант тричі звертався до росіян ще до початку вторгнення Росії в Україну, яке сталося на світанку 24 лютого. Він закликав не допустити війни.