Міноборони закликало блокувати російську техніку на вулицях міст

Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом блокувати російську техніку на вулицях міст, але не під час ведення бойових дій.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Міноборони у Facebook.

"Якщо ви бачите російських військових та російську техніку на вулицях своїх міст та вулиць - блокуйте їх пересування власними силами. Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів. Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі" , – йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві попередили, що не варто наближатися до місць, де українські військові ведуть бойові дії, щоб не перешкоджати ЗСУ.