Зеленський закликав президента РФ сісти за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна щодо переговорів. Про це він сказав у черговому відеозверненні у п'ятницю, 25 лютого, повідомляє Корреспондент.

"Вторгнення Росії в Україну - це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи", - сказав він.

"Другий день наші міста зазнають ракетно-бомбових ударів, авіанальотів, танкових колон - Європа вже це бачила під час Другої Світової війни і про що говорила "Ніколи.Знову!", але це знову є. Ми не цілком що ви збираєтеся з цим робити і як маєте намір себе захищати, коли так повільно допомагаєте Україні", - зазначив президент.

"Ви ввели санкції проти банків, але російська армія продовжує атакувати. Ще можна зупинити агресію. Треба діяти негайно. Люди, виходьте на площі міст і вимагайте закінчення війни", - закликає Зеленський.

Він вважає, що Європа має достатньо сил, щоби зупинити агресію.

"Анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відгук послів, нафтове ембарго, закриття неба. Сьогодні все це має бути на столі, оскільки йдеться про загрозу всій Європі", - заявив Зеленський.

Також він закликав Путіна сісти за стіл переговорів, аби припинити загибель людей.

"По всій території України точаться бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей", - запропонував Зеленський.

Крім того, він закликав добровольців з усього світу їхати до України та захищати Європу.